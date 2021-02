Otepää eelarves annavad tooni hariduskulud

Suur kuluartikkel on ka sotsiaalne kaitse ehk toetused, moodustades eelarvest 11 protsenti. Spordile ja kultuurile on eraldatud 9,4 ning majandusele umbes 3,5 protsenti põhitegevuse kuludest.

Investeeringuteks on planeeritud 8,3 miljonit. Plaanis on remontida valla teid ja tänavaid, rajada keskkonnaministeeriumi toel jäätmemajad, ehitada munitsipaalüürimaja, arendada Pühajärve rannaparki ja ehitada Otepää turuhoone. Plaanis on ka uuendada Nõuni kultuurimaja. Pukas on kavas remontida kultuurimaja küttesüsteem, uuendada Puka noortekeskuse ruumid ja rajada välijõusaal. Jätkub Puka koolimaja ehitus ja teiste valla koolide renoveerimine. Plaanis on ka erihoolekande teenusmaja ja hooldekodu ehitus Otepää linna.