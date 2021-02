Politsei: saanisõit võib olla mõnus, kuid lõbusõidul on ka omad reeglid

Lund tänavu muudkui tuleb. Ikka juurde. Tee äärde kerkivad lumehunnikud meenutavad kui „Magusa pudru muinasjuttu”. „Potike, keeda! Potike, ära keeda!” Ilmselt mäletab nii mõnigi meist seda imeilusat lugu tüdrukust, kes oma perele pudrukest vaaritas. Ühel hetkel unustas tüdruk potikese, mis järelevalveta podisema jäi. Selle ajaga aga jõudis potike vaaritada tervele linnale nii, et pudrust villand hakkas. Pudrust ujutasid kõik linnatänavad. Seda voolas inimeste kodudesse nii ustest kui akendest.

Tunnen, et maitsva muinasjutu olustikku on hea omajagu sees ka meie argipäevas. Maa oli pikka aega must. Igatsesime lund. Nii Otepääl, Antslas, Värskas, Tõrvas kui Põlvas. Ootasime igat pisimat lumehelvest, mis päevadesse talvist rõõmu tooks. Sotsiaalmeedia kihas lumistest postitustest, kui jõulude aegu esimesed lumekirmed tekkima hakkasid. Nüüd on aga lund üha juurde tulnud ning enda ümber kaedes on näha, et tali on meid sellel aastal ilusa suusa- ja kelguilmaga lahkesti kostitanud.

Talveilma nauditakse täiel rinnal aga on ka neid, kellel lume kühveldamisest vaikselt juba villand saab. Eks inimesi ole erinevaid ja nii ka hobisid. Kes armastab suusatada, kes aga kelgu või snowtubiga rõõmsalt hangest alla lasta. Mõni harrastab koguni lumesaani võistlussporti või lihtsalt mööda maastikku saanitada. Lõbusad ajaviited on need aga kõik.

Saanisõiduks omad reeglid ja kohad

Lume saabumisega näeme üha enam saanisõitjaid. Lõbusõite tehakse kas selleks ettenähtud saaniradadel, omal maalapil või metsakinnistul. Enamus saanisõitjad ongi seadusekuulekad, kuid kurjustavad nemadki, et kellegi rallitamine võõral territooriumil on tekitanud maaomanikes pahameele ning pitseri, et justkui kõik saanisõitjad kiuslikud ja pahatahtlikud on. Põllumees on näinud ohtralt vaeva ning kulutanud ressurssi maa harimiseks, külvamiseks, kuid siis kellegi paarutavast saanisõidust pererahvas kahju kannatama peab. Või näiteks sõidetakse noorendikel, mille tulemusena suure vaeva ja armastusega kasvama pandud istikud vinduma jäävad või koguni surevad. Või kellegi saaniradedele luba küsimata „kündma” minnakse ning omavoliliselt tõkkeid eemaldatakse ja lõhutakse.

Kõik eelnev on kolme lausega lühike resümee sellest, millega politsei kagunulgas viimasel ajal rinda pistma peab. Teeb kurvaks. Jamasid oleks aga kordades vähem, kui enne saanisõitu reeglid selgeks tehtaks. Kiir tahtis kah mõisavalitsejaks saada. Ja ega Raja Teele teda ennem ju enda juurde võtnud, kui et Kiirel amet selge on. Mis siin oskamatuga jännata! Kahju temast enam kui tolku on.