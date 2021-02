Vihje toimetusele pani valla ja ameti tegutsema

Transpordiameti Lõuna teehoiu osakonna korrashoiu projektijuht Ivar Unt palus vabandust inimeste ees, et selline olukord on tekkinud. «Antud lõik on uus ja tööde planeerimisel on jäänud selle hooldamine meil tööde loetelust ekslikult välja,» ütles Unt. «Piirkonna teemeistriga on suheldud ja tänase päeva jooksul peaks saama asi korda.»