Terviseameti asejuht: haigestumine koolinoorte hulgas tõuseb

Härma sõnul on koolidega seotud kollete arv kahekordistunud 15-lt 27-le. «Suurim hüpe nakatumistes oli 10–19-aastaste seas. Seal oli hüpe 40 protsenti,» ütles ta.

Tema sõnul jäävad endiselt kolmandik haigusjuhtumeid teadmata, kuid kolmandik nakatumisi toimub pereringis.

«Viimase nädala nakatumised pole seotud suurte kolletega, vaid on olnud eraldiseisvad,» ütles ta.

Härma märkis, et uued nakatumised toimuvad valdavalt töökohtades, hoolekandeasutustes ja koolides.

«Lastest nakatuvad pooled kodus ja veerand koolis. Täiskasvanute seas on nakatumiskoht suuremal osal teadmata. Teistel tööl ja kodus. Eakatel enamik nakatumisi hoolekandeasutustes või haiglates,» selgitas ta.

Härma pani inimestele südamele, et tuleval koolivaheajal ei planeeritaks puhkust välismaal ning ei kogunetaks vastlapäeval suurte gruppidena kelgumäele.

Samas jätkub nakatumisega stabiilne seis Harjumaal, Ida-Virumaal, Tartumaal ning mujal on kasv olnud hüppeline.

Tema sõnul on praeguseks hoolekandeasutustes palju inimesi vaktsineeritud, kuid pole teada veel, kas vaktsineerimine on mõjutanud haiguse levikut ning tervishoiutöötajate seas on vaktsineerimise järel toimunud nakatumise langus.

«Praegu teame, et ühe doosiga vaktsineeritute seas on esinenud haigestumisi. Ei ole veel teada, kas vaktsiin tähendab kergemat läbipõdemist,» nentis ta.

«16 inimest on nakatunud pärast teist doosi, kuid see on olnud võimaliku nakatumise aja jooksul. Vaktsiini tõhusust hinnatakse raskete haigusjuhtude vältimise järgi. AstraZeneca on samaväärselt tõhus teiste vaktsiinidega, kuna takistab raskelt haigestumist ja seega haiglasse sattumisi ja surmajuhte,» ütles Härma.