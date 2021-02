Katustel lebav lumi ohustab nii inimesi kui sõidukeid

«Ohu korral tuleb lumi ja jää kõrvaldada viivitamatult ja esimesel võimalusel – ei piisa, et seatakse tokid koos piirdelindiga üles ja oodatakse, et lumi ise alla kukub,» märkis TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik. Lisaks peab omanik tagama, et ka näiteks lapsed mõistaksid võimalikku ohtu ning inimestel puuduks võimalus kogemata ohutsooni sattuda. Kui inimene saab piiretele ja lindile vaatamata ohutsoonis katuselt langeva lume või jääga viga, vastutab hoone omanik.