Lõpu- ja riigieksamid tulevad koroonast hoolimata

«Eesti haridussüsteemi suurim väljakutse on individuaalne lähenemine meie õppijatele, et pakkuda igaühele tema vajadustele vastavat tuge. Just seetõttu on eksamid tänavu eriti olulised – nende peamine eesmärk on anda infot koroonakriisi mõju hindamiseks ning jätkutegevuse planeerimiseks,» sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.