Enamik vaktsiini saanuid kõrvalnähtude üle ei kurda

Valga haigla kirurgiaosakonna juhataja Algi Lepasalu oli asutuse töötajatest esimene vaktsineeritu. Nüüdseks on ta saanud ka teise doosi. Ainuke kõrvalmõju mõlema süsti järel oli olnud käe valulikkus. «See kaob umbes ööpäevaga. Minul midagi muud ei olnud. Valulikkus oli esimese süsti järel intensiivsem kui teise järel. Mingeid üldsümptomeid ei olnud. Igal juhul soovitan kõigil vaktsineerida. Tean, et osal on olnud halba enesetunnet või väsimust, aga minul ei olnud.»