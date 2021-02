Kolm aastat tagasi esimese jäärajavõistluse teinud Robert on sellest ajast peale järjest suurematel võistlustel käinud ja saanud istumise alla üha paremad autod. Esimesed kaks olid Mitsubishi Coldid, seejärel tuli Honda Civic ja nüüd on Opel Astra. ​

«Sellega on sõidetud ikka päris pikka aega Eestis. Peaks päris kiire ja tuntud auto olema. Varem sõitis sellega näiteks saarlane Robert Virves. Mootor on tal 2.0 ehk originaalis 110 kW, aga loodetavasti on seda praegu natuke rohkem,» iseloomustas Robert Kikkatalo oma metalset ratsut.

Oluline eeskuju on Robertil olnud isa Tarmo Kikkatalo, kes 17 aastat rallit sõitnud ja kelle võidetud karikad kaunistavad nende Valgjärvel asuvat garaaži.

Selles töökojas hooldatakse ralliautot. FOTO: Arvo Meeks

«Olen väiksest peale käinud isaga rallidel kaasas ja näinud seda eluolu ning siis korraga mõtlesingi, et võiks ise ka proovida,» ütles noor rallilmees.

«Arvan et muidu poleks ma rallist midagi teadnud ja kui tema õpetanud poleks, siis ei oskaks sõita ka,» nentis ta.

Suuremad õpetussõnad sai 15-aastane Robert enda sõnul selle kohta, kuidas kohapealt ära saada, käike vahetada, sõidutrajektoori valida, ja üleüldse kogu sõitmise poole kohta. Sellest hoolimata juhtub aeg-ajalt altminekuid, nagu tehnikaspordis ikka.

«Eelmisel hooajal hoidsime enda klassis teist kohta, mis oleks ka hooaja kokkuvõttes kindlustanud selle positsiooni, aga viimasel katsel murdus šarniir (õõtshoova otsas olev liikumist võimaldav detail – toim) ja sõita enam ei saanud,» nentis Kikkatalo.

Ott Tänak annab eeskuju

Eesti on saanud tipptasemel rallisõitjatele populaarseks sihtkohaks. Nii löövad Otepää talverallil kaasa Hyundai meeskonna ekipaažid Ott Tänak ja Martin Järveoja ning Thierry Neu­ville ja Martijn Wydaeghe, kes valmistuvad veebruari lõpus Soomes peetavaks autoralli MM-etapiks nimega Arctic Rally.

Robert Kikkatalo, noor rallisõitja «Eks see annab ikka enesekindlust juurde, kui sõita nii kõval rallil, kuhu tulevad ka maailma tipud.»

A1M Motospordi klubi esindav Robert Kikkatalo pole enda sõnul varem nii kõrge tasemega võistlusel käinud ja lihtne seal olema ei saa. «Eesmärk on kindlasti lõppu jõuda ja lõpetada võimalikult hea koha peal, et saaks hea tundega minna järgmisele rallile,» sõnas noor rallisõitja. Tema esialgne plaan on terve Eesti meistrivõistluste hooaeg kaasa teha.

Roberti sõnul on ettevalmistused ralliks kulgenud väga hästi. Üht-teist sekkumist vajavat on auto juures küll avastatud, aga isa Tarmo osavate käte abil on saanud ka need mured kiiresti lahendatud. «Teeme veel viimaseid ülevaatusi autole ning seame rehvid ja asjad valmis. Siis ma arvan, et olemegi valmis.»