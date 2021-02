Neiud saavad üle 11 000 hügieenisideme

Aktsiooni «Iga päev loeb» käigus kogusid Always ja Eesti Punane Rist üle saja tuhande hügieenisideme, et pakkuda abi tüdrukutele, kelle igapäevast elu halvab sidemenappuse probleem.

Kui hügieenivahendid ei ole kättesaadavad või neid ei ole võimalik soetada piisavas koguses, mõjutab see vähekindlustatud neidude elu ja nad puuduvad sagedamini koolist. «Iga puudutud päev tähendab, et midagi jääb õppimata ning see võib mõjutada ka hindeid. Lõpuks võib viia see selleni, et tekivad lüngad hariduses, mis kõik mõjub negatiivselt noore enesehinnangule ja eneseteostusele,» ütles Eesti Seksuaaltervise Liidu president Jaana Below.