Korralik koduapteek aitab talve üle elada

Mõistlik on organismi turgutada immuunsust toetavate vahenditega. Vitamiinidest on väga tähtsal kohal D- ja C-vitamiin. «Põhjamaades tuleb iga päev tarbida D-vitamiini, sest seda sünteesib organism päikesevalguse abil ja toidust omastamise osa on väga väike. Uuringud näitavad, et kahel kolmest eestlasest on D-vitamiini tase organismis alla normi,» rääkis Rogenbaum.