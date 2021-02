«Peame väga oluliseks lasteaias rääkida, kuidas käituda, et ennetada õnnetusi. Oluline on, et lapsel oleks teadmised ja vajalikud oskused ohtude ennetamiseks ning neisse sattudes õigesti käitumiseks,» rääkis Parksepa lasteaia direktori asetäitja Maire Post, kes hiidanduri valmimisega samuti seotud oli.