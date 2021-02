Muuseum kogub Valgemetsa nõiaga seotud mälestusi ja esemeid

Juhansoo loodud kunst on tihti kadunud jälgi jätmata. Aed on muutunud, maja saanud uued peremehed ning suurem osa tekstiilidest on hävinud.

Tartu linnamuuseum kutsub kõiki, kes on Vanda Juhansoo aeda külastanud, mälestusi jagama. Oodatud on ülestähendused värvikast kunstnikust ja õpetajast, samuti Valgemetsa «nõiamajaga» seotud mälestused. Kõik, kellel on Vanda Juhansoo või tema aiaga seotud fotosid ja esemeid, võiksid samuti teada anda, et saaks neid võimalusel näitusel eksponeerida ning tuleviku jaoks jäädvustada.