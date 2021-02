Puidufirma hakkas kultuuriküla suurtoetajaks

MTÜ Uusvada Kultuuriküla on Uusvada Setomaal lähipiirkonna külasid koondav külaselts, kes asunud taastama oma külamaja. Hoonest saab piirkonna loomekeskus, mis hakkab pakkuma residentuuri kultuuriinimestele, seal on kavas korraldada külaüritusi, kontserte ja filmilaagreid. Maja saab ka soome-ugri filmifestivalide koduks.

Förmann NT on lubanud toetada maja ehitust puitmaterjaliga. «Külamaja vajab kapitaalset remonti ja kuna tegemist on suure kahekorruselise puitehitisega, on puiduvajadus väga suur. Meie MTÜd on rahastanud ainult meie eraisikust liikmed ja seetõttu on igasugune materiaalne abi väga vajalik,» märkis Uusvada Kultuuriküla juhataja ja külavanem Rein Järvelill.