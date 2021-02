Mida seni teadusnõukojas teinud olete?

Liikmete ülesanded saab jagada kaheks. On need, mis on kõigile ühised, ja teised, kus igaühe eripädevusest on abi. Minust on loodetavasti abi ühelt poolt sissevaates sellesse, kuidas mõjub kaugõpe õpilastele, vanematele ja õpetajatele. Teisalt kogu koroonat puudutav kommunikatsioon: mismoodi räägime piirangutest ja sellest, mida inimesed saavad oma vabal tahtel ise lisaks teha. Olen tundnud, et nende teemade puhul sotsiaalteadlase väljaõpe mind aitab. Oma aja võtab iganädalase päevakorra menetlemine, selleks on sageli olnud küsimus, milline peaks olema valitsuse piirangute komplekt. Näiteks et kino ja teater võiksid olla külastatavad, samal kui ööklubid ja püstijalakontserdid mitte. Sest ühel juhul inimesed ei väljasta väga palju hingeõhku ja pritsmeid. Või siis, mis kell võiksid toitlustusasutused olla suletud.