Aasta spordihingeks valiti Margit Aidla, kes on 23 aastat panustanud pühendunult Elva noortespordi arengusse. Ta on aastaid olnud kehalise kasvatuse õpetaja Elva gümnaasiumis ning olnud Elva kergejõustiku eestvedaja. Margit Aidla treenib üksinda kergejõustiku nelja treeninggruppi ja on seega treeneriks üle 60-le noorele. Peale selle korraldab ta Elvas igal aastal mitmeid kergejõustikuvõistlusi. Tema panus Elva noortespordi arengusse on olnud märkimisväärne.