Minister: õpetajate vaktsineerimine algab 15. veebruarist

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Eero Vabamägi

Kersna sõnul soovis ministeerium, et vaktsineerimist võiks alustada lasteaedadest, kuid ekspertkomisjon pidas vajalikuks alustada vaktsineerimist üldhariduskoolide ja gümnaasiumite õpetajatest. Selle põhjuseks on asjaolu, et lasteaedades on nakatumine madalam ning koldeid vähe.