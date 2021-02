Jaanuari viimasel nädalal allkirjastasid 19 Lõuna-Eesti omavalitsust koostöölepingu sihtasutusega Tartu 2024, et koos Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi teha ja uhked plaanid seoses Tartu ja lähiregiooni kultuuripealinnaks kuulutamisega ellu viia. See on suurim valdkondadeülene koostöö Lõuna-Eestis.