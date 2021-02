Lähipäevil on paiguti oodata kuni 27 kraadi külma

Kuigi kõrgrõhkkond suundub Kesk-Euroopa kohale, ulatub selle kirdeserv veel Eestini ja toob esmaspäevaks muutlikku pilvisust, mõningaid külmakraade ning vähest lumesadu.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab nõrka lund. Puhub põhjakaaretuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb -10 kuni -17, Kirde-Eestis pikemate selgimiste korral kohati -20 kraadi lähedale. Saarte rannikul tuleb külma 3-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul loode- ja põhjatuul 3-7, puhanguti 10 m/s. Öö jooksul tuul nõrgeneb. Öö hakul võib veidi lund sadada. Nähtavus on mõõdukas või hea. Külma on 14-17 kraadi.

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Õhtupoolikul võib Kirde-Eestis veidi lund sadada. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 2-8, Ida-Eestis kuni 10 kraadi. Saarte läänerannikul tõuseb termomeetrinäit õhtuks 0 kuni +1 kraadini.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 2-7, õhtul puhanguti kuni 10 m/s. Ilm on olulise sajuta ja enamasti hea nähtavusega. Külma on 8-10 kraadi.

Neljapäeval läheb aga külmemaks. Keskkonnaagentuuri teatel on neljapäeva öösel selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 2-8 m/s, öö hakul saartel ida- ja kirdetuul puhanguti 13 m/s. Külma on saartel 10-15, kohati 18, mandril 19-24, kohati kuni 27 kraadi. Neljapäeva päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 10-16, kohati 19, saarte rannikul kohati 7 kraadi.