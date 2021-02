Valgamaa firma viilhallid ei taha valmis saada

OÜ-lt Nõuni Metall tellitud viilhall Saaremaal pidi valmima mullu augustis. Sõrestik on küll püsti, ent tööd on seni lõpetamata. FOTO: Erakogu

Saaremaa talunik Rein Truu tellis endale mõni aeg tagasi Valgamaal tegutsevalt firmalt Nõuni Metall viilhalli, mis pidi valmima mullu augusti lõpuks. Hall pole paraku seniajani valmis ja see pole üksikjuhtum. Firmajuht tõdeb, et ettevõte on raskustes.