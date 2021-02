Mõlema hooaja juures on nõu ja jõuga abiks olnud taskuhäälingute kunstilise juhina üks eestlauljatest Lauri Õunapuu. FOTO: Marko Saarm

Ilmunud on teise hooaja esimene osa sarjast «Regilaulu podcast». Juulis alustanud sari on ellu kutsutud, et pakkuda ehedas esituses Eesti iidseid regilaule, juhtida tähelepanu nende poeetilisele vormile ja laulukõlale ning leida lauludele tänapäeval otstarve.