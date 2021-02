Nii Põlvamaa proua kui Valga mees kinnitavad, et kaotsi läinud saadetised olid igati korrektselt vormistatud ümbrikus. Sellest hoolimata on need justkui haihtunud. FOTO: Elmo Riig

Mitu Lõuna-Eesti inimest kurdab, et kirjad ei jõua sihtpunkti isegi nädalatega ning nende liikumise kohta pole mingit infot. Eesti Posti andmete kohaselt on tegu eranditega, sest kirjade liikumise kiirus on kehtestatud postiseadusega ning viimane kvaliteedikontroll on kinnitanud, et kõik sellele ka vastab.