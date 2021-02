14. veebruaril kell 2.38 teatati, et Valgas Kesk tänaval on kortermaja korteris suits. Päästjad selgitasid, et ühes korteris oli ahjust välja kukkunud põlev söetükk. Voodist leiti suitsu sisse hinganud meesterahvas, kes anti üle kiirabile ja tervisekontrolliks haiglasse viidi. Põlev tukk visati ahju tagasi ja ruumid tuulutati. Põlenguoht tekkis tuleohutust eiranud hooletu kütja pärast. Kahjuks puudus korterist ka kohustuslik suitsuandur.