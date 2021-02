"Selleks, et juba deklaratsiooni täitma asunud inimesed saaksid selle tõrgeteta lõpuni viia, oleme sarnaselt eelmistele aastatele piiranud kasutajate hulka, kes korraga süsteemi sisse logida saavad," selgitas MTA avalike teenuste juht Sander Aasna pressiteates.

"Palume vabandust ja kinnitame, et kellelgi tuludeklaratsioon esitamata ei jää. Tähtaeg on alles aprilli viimasel päeval, samuti ei muutu enammakstud tulumaksu tagastamise aeg,“ lisas ta.

MTA soovitab tulude deklareerimisega mitte kiirustada ja tulla seda esitama hiljem, kui koormus infosüsteemidele on väiksem. Samuti ei tasu kiirustada MTA büroosse kohale lootuses, et kohapeal õnnestub tuludeklareerimine rutem – ka seal on, nagu igal aastal, esimestel nädalatel väga pikad järjekorrad.