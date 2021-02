Esmaspäeva pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Võru valla tootmisettevõttes Toftan on juhtunud raske õnnetus. 26-aastane mees jäi seal ettevõtte territooriumi õuel liikunud tõstuki alla. Paraku sai noor mees sedavõrd raskelt viga, et suri sündmuskohal.