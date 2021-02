Haridus- ja teadusminister Liina Kersna selgitas, et teadusnõukoda tegi ettepaneku pärast vaheaega suunata kõik lapsed üle-Eesti distantsõppele, sealhulgas ka huviharidus. «Minu küsimus oli, et kas me võiksime läheneda piirkonniti. Näiteks Tallinn ei saadaks nädal pärast vaheaega distantsile, vaid teeks koolides hübriidõpet. Tartu linnapea oli seisukohal, et Tartus on lasteasutustes koldeid rohkem ja nemad kasutaksid distantsõpet,» selgitas Kersna ja lisas, et piirkonniti on haridusasutustes seisukohad erinevad.