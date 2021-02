On aeg teha kokkuvõtteid, kuidas mõjus mullune keeruline aasta kinnisvaraturule. Valgamaal ja eriti Valgas andis see tõsiselt tunda. Praktiliselt kadusid Läti kliendid, kelle osakaal oli enne märkimisväärne. Samuti on kadunud kliendid teistest välisriikidest, näiteks Soomest ja Venemaalt. Pangad aga muutusid laenuandmise suhtes veelgi konservatiivsemaks. Paljud huvilised soovisid seetõttu osta kinnisvara pikaaegse notariaalse järelmaksugraafiku põhjal, kuid reeglina see müüjatele huvi ei pakkunud. See on ka loomulik, sest müügist saadud raha oli plaanitud millegi ostuks või investeerimiseks.