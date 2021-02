Nüüd aga... Tegelikult on ju lihtsalt käes aastaaeg, mida varem korralikuks talveks kutsuti. Pakast parasjagu nii palju, et lumi jalgade all krudiseb ja habe õues härma kisub. Järvejääl saab uisutada ja lumememmed jäävad püsima hulgaks ajaks.

Mullune soe talv talve nime küll ei väärinud, kuid küllap sööbis see rahva mällu ikkagi sedavõrd, et praegune mõõdukas pakane ja kohatised tuisud paljusid kohe hädaldama panevad. Küll kurdavad inimesed, et ei lükata teid puhtaks, ja sedagi, et küttearved püstitavad pakasega uusi rekordeid ning autod ei lähe käima. Küllap see nii ongi, aga sedasi on ju olnud ka varasematel aastatel. Eks see kuulub tavalise põhjamaa talve juurde.