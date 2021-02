Kaitseliidu Põlva malev kingib sädeinimestele riigilipud

Kaitseliitlane Jaano Mägi, kelle initsiatiivil lippude kinkimine juba 2019. aastal teoks sai märkis, et varasematel aastatel on lipud kingitud erinevates Põlvamaa külades elavatele lastega peredele ning vabatahtlikele.

«Eelmisel aastal näiteks jõudsidki lipud peredesse, kus keegi tegutseb kas vabatahtliku päästja või abipolitseinikuna. Tänavu jõuavad lipud sädeinimeste peredesse,» täpsustas Mägi ning lisas, et sündinud on traditsioon, mis jääb kestma aastateks.

13. veebruarist Kaitseliidu Põlva malevat juhtiv major Kaido Kivilo on uhke, et maleva kaitseliitlastele on tähtis nii Põlva maleva kui sellest tulenevalt kogu Kaitseliidu hea maine.

«Loomulikult on Kaitseliidu esmane eesmärk ja ülesanne riigi sõjalise kaitse ettevalmistamine, kuid sellele lisaks saame me oma tegevuste kaudu oluliselt kaasa aidata isamaaliste väärtuste hoidmisele. Väärib esiletõstmist, et vabariigi sünnipäeva eel juba kolmandat aastat toimuv lippude kinkimine on just vabatahtlike kaitseliitlaste algatus. Olen seisukohal, et absoluutselt iga tegevus, millega tugevdatakse eestimaalaste rahvuslikke tundeid ja isamaa-armastust, väärib kõhklematult toetamist,» sõnas Kaitseliidu Põlva maleva pealik major Kaido Kivilo.