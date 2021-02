Otepää Talveöölaulupidu jääb ära

«Mul on tõeliselt kahju, et Otepää üks tähtsündmusi ära jääb. See on Saunamaratoni kõrval juba teine sündmus, mis ära jääb. Tänan kõiki, kes on Talveöölaulupeo korraldamisele kaasa aidanud,» sõnas Otepää Kultuurikeskuste juhataja Jorma Riivald. «Tänan ka Terviseametit, kes esitas igati argumenteeritud põhjendused, miks peaks Talveöölaulupeo sel aastal ära jätma. Otepää Kultuurikeskuste prioriteet on alati olnud üritusel osalejate turvalisuse tagamine ning antud olukorras ei suuda me neid riske piisavalt hajutada.»