Eksperdid on seisukohal, et kohaliku rahvaalgatuse ja selle käigus elanike hääletuse võimalus võiks edaspidi seaduses sätestatud olla. „Täna on õigus asjaomaseid teemasid elanike küsitlusele arvata vaid volikogul ja valitsusel,“ ütles rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet. „Samas leidub küllaga olulisi kohaliku elu küsimusi, mis võiksid piisava hulga inimeste soovil ja algatusel läbida elu paremaks ja demokraatlikuks korraldamiseks elanike hääletuse."