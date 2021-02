Võru innavalitsuse, Võrumaa Arenduskeskuse, Tartu Regiooni Energiaagentuuri ja +CityxChange projektipartnerite abiga korraldatakse Climathon ehk kliimateemade häkkimise töötuba. Kõigil huvilistel on võimalus kaasa rääkida Võru vanalinna, transporti ja liikuvust, kogukonda kui ka energiatõhusaid hooneid puudutavatel teemadel: tõstatada probleeme ning üheskoos neile lahendusi otsida.

Üritusele oodatakse nii korteriühistute esindajaid, puitmaja omanikke, rattasõpru, kogukonna aktiviste jne ehk kõiki teid, kes soovivad, et Võru oleks keskkonnasõbralik ja puhas linn, kus on hubane elada.

Ainulaadne ideede maraton-loometalgud kestavad kokku kahel päeval 12 tundi ning mentorite abiga soovitakse laupäeva pärastlõunaks jõuda konkreetsete tegevuste/lahendusteni, mis tuleviku Võrru sobiksid. Mõlemad päevad on planeeritud korraldada Zoomi vahendusel. Seega on kõigil võimalus kaasa rääkida läbi veebipõhise kaasamise.

Euroopa Liidu liikmesriigid, sealhulgas Eesti, on otsustanud, et aastaks 2050 soovime olla kliimaneutraalne majanduspiirkond. Siht on seatud, kuid detailides pole veel selge kuidas sinna jõutakse.