Esilinastus portreefilm vaibakunstnikust

Filmi loojad on kolme aasta jooksul, erinevatel aastaaegadel jäädvustanud kuulsa vaibakunstniku, mitme põlvkonna vaibakunstnike koolitaja ja õpetaja Raua tegemisi maatöödel ja toimetamisi vaipade loomisel tema kodutalus, kunagises Heimtali vallakeskuses Kääriku talus ja loodavas Heimtali keskuses Viljandimaal. Võtted viisid kunstniku ka paljudesse kohtadesse, kus tema rahvusliku motiiviga vaibad esinduslikke ruume ehivad.

Rauale on südamelähedased vaibakunst, rahvuslikud eri aegade kudumid, mustrid ja ümbritsev loodus ning maalähedane elu. Tema talumuuseum ja vaibakunsti töötoad on kaua aastaid olnud kunstiakadeemia vaibakunsti tudengite praktika paigaks, seal korraldatakse ka maaelu tutvustvaid laagreid noortele. Gobeläänvaibad valmivad Raua kavandite järgi just Heimtalis, kuhu leivad tee ka väga paljud välisturistid.