Võru linna aasta tublimad teod said tunnustatud

Läinud aasta tegijad on kõik Võru linna tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kelle õlule on pärast koroonapandeemia puhkemist langenud ennenägematult suur koormus. Aasta 2020 ettevõte on rohkem kui veerandsaja-aastaste traditsioonidega, kaasaegseid raviteenuseid pakkuv Lõuna-Eesti Kliinik OÜ, aasta mittetulundusühing psüühilise erivajadusega inimestele sotsiaalteenuseid osutav Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, aasta koostööpartner ligi sadat väga eriilmelist ettevõtet ühendav Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus.