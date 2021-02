Uued piirangud puudutavad nii koole kui spaasid

Peaminister Kaja Kallase sõnul on koroonaviirusega nakatumise intensiivsus Eestis kõrge. "Nakkuse leviku pidurdamiseks otsustasime rakendada ajutisi meetmeid seal, kus oht nakatuda on kõige suurem. Eesmärk on tagada, et meie tervishoiusüsteem peaks koormusele vastu."