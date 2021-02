Tõrva valla koolide haridustöötajad said vaktsiinisüsti

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et vaktsineerimise tempo on Tõrva vallas üks riigi parimaid. „Kui alles loetud päevad tagasi õpetajate vaktsineerimisega riigis alustati, siis juba täna saame öelda, et kõik soovi avaldanud Tõrva valla haridustöötajad on kaitsesüsti saanud,“ lisas Ruusmann. „Vaktsineerimine ei tohi jääda pisiasjade taha venima, vaid praeguses olukorras on oluline iga päev. Tahan siinkohal tänada meie tervisekeskuse tublisid meditsiinitöötajaid, kes on olnud valmis parima võimaliku kiirusega eesliinitöötajatele vaktsineerimise viima nende töökohtadesse kohapeale."