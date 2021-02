Spordisõbrad ostsid kauplused vabatehnikasuuskadest tühjaks

Valga kaupluse Maraton-sport juhataja asendaja Taavi Nagel tõdes, et poes on suuski müügil küll, ent need on pea kõik mõeldud klassikatehnika jaoks. Vabatehnikasuuskadest oli kolmapäeval järel vaid mõni paar lastele ja lühematele täiskasvanutele.