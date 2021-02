Valgamaa hooldekodu elanikud tervenesid koroonast

Jaanuaris tekkis hooldekodus koroonakolle: nakatus enamik klientidest ja suur osa töötajatest. Paju Pansionaatide teenuste juht Monika Rogenbaum lausus, et praeguseks on olukord hea. «Meil haigeid enam ei ole. Pandeemia ajast on haiglas veel ainult üks inimene. Terviseamet on öelnud, et võime juba 18. veebruarist võtta soovi korral vastu uusi elanikke.»