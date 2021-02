Meedia valdkonnas on üks eesmärk luua õpilasraadiod või arendada nende tegevust, et suurendada huvi nii meedia kui sellega seonduvate teadmiste-oskuste vastu. «Lüllemäe põhikoolis ongi sellega seoses käimas raadiokuuldemängu tegemine,» rääkis kooli direktori assistent Ave Kadakas.

Dramatiseeringu kirjutas emakeeleõpetaja Liina Saksing. «Röövlitütar Ronja» valis ta esitamiseks, kuna tegu on väga hea looga, tekst on hästi dramatiseeritav ja peaosatäitjate hulk ringile sobilik. Teos kuulub ka 5. klassi kohustusliku lugemisvara hulka.

Enam kui kaht meeleolukat, uusi kogemusi täis tundi jälgisid videosilla vahel ka partnerkoolide õpetajad, sest suurem eesmärk on õpetada viie kooli meediakodadega seotud õpetajad ja õpilased ise kuuldemängu tegema. Vaheajanädalal jätkub Lüllemäel töö heliefektide otsimise ja lisamise, klippide lõikamise ja tervikuks seadmisega. Märtsiks peaks paariminutine lõik valmis saama. On võimalik, et see jõuab ka laiema kuulajaskonnani.