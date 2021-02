Contra ei saanud 7 eurost lahti

Teiste seas sattus üleminekuprobleemide ohvriks Võrumaa kirjamees Contra. «Tuleb meelde vanasõna sellest, et vanasse kaevu ei sülitata enne, kui uus kaev valmis,» tõdes ta esmaspäeval ühismeedias. «Siin ma nüüd olen, panka sisenedes loen juba mõnda aega pidevalt rõõmsat sõnumit, et makseid on nüüd veel kergem teha, aga kui hakkan tegema, tuleb välja, et ei saagi enda seitsmest eurost lahti.»