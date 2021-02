Rajameistrid alustavad tööd kell 21

Kogu protsessi käis kaemas ka ETV saate «Ringvaade» reporter Hannes Hermaküla, kes kohtus seal ka endise tippsuusataja, praegu keskuse juhatuse liikme ametis oleva Anti Saarepuuga. Just Saarepuu ja Priit Küppar on need, kes tervet keskust töökorras hoiavad.