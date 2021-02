Filmikunstnik Võrumaa rüpes: küll see elu on ikka vahva

Nagu ta ise enda kohta ütleb: kes oleks võinud arvata, et põlisest tallinlasest, filmikunstnikust ja Eesti poksimeistrist saab mõne aasta jooksul hoopis suitsusaunanaine, ravimtaimedega ravitseja, šamaanitrummi põristaja ja lõunaeestlane. Ometi nii on läinud ja ta ei kahetse mitte üks raas. «Küll ikka vahva on see elu,» tõdeb Helen Ehandi nende elu keerdkäikude peale.