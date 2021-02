Alates 1997 aastast on Vaher töötanud lasteneuroloogina Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus. Alates 2005 interpreteerib Vaher elektroentsefalograafia uuringuid ja on keskendunud rohkem vastsündinute ja lapseea epilepsia diagnoosimisele ja ravile. Teise valdkonnana tegeleb doktor rohkem ka laste peavaludega.

Ulvi Vaher on aktiivne erinevates erialaseltsides ning on avaldanud mitmeid teadusartikleid rahvusvahelistes meditsiiniajakirjades. Eelmisel aastal astus Vaher doktorantuuri uurimaks vastsündinu perioodis tekkinud insuldi järgselt kujunevat epilepsiat.

Vaheri otsustas ta võtta vastu Põlva haigla kutse kahel põhjusel. «Ühelt poolt olen ma patsientidele väljastpoolt Tartut lähemal, teisalt saan ise näha, mis Kliinikumist väljaspool toimub,» lausus Vaher. «Põlva Haiglas on väljakujunenud taastusravi süsteem, aga lasteneuroloogia on meeskonnatöö, kus erinevatel taastusravi ja tugispetsilistidel on oluline roll eelkõige ravis, aga ka diagnoosimisel.»

«Kui on keeruliste või hulgiprobleemidega patsient, kuid pole võimalik lõplikult välja uurida ja vanematele öelda, mis on selle põhjus, siis see on emotsionaalselt raske, » ütles Vaher. «Seda on vanematele tihti keerulisem taluda, kui teada, et spetsiifilist ravi ei ole.»