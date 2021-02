Tõrva vallavolinik Tarmo Tamm (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) rääkis, et tema teada ei põle valgusti juba eelmise aasta septembrist ja nii ta selle probleemi juba sügisel ka volinike ette tõi. Volikogu novembriistungi protokollist võib lugeda, et vallavanem Maido Ruusmann vastanud seepeale, et tema teada valgusti põleb. Mõlemad mehed sõidavad mainitud bussipeatusest enda sõnutsi autoga pidevalt mööda.