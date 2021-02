See oli 1997. aastal, kui president Lennart Meri ütles: «Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis!» Nii lihtne ja maamehelikult mõnus, aga samas nii elegantselt ja härrasmehelikult lajatatud, et kõik ongi stiilselt öeldud. Ütlus pani hästi paika toonase keerulise ja raske olukorra. Ja see oli prohvetlik: nagu nüüd teame, oligi too närune aeg väetis kümnend ja paar hiljem.