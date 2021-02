Võru linn alustab kaasava eelarve ideede kogumisega

„Oleme linnavalitsusena alati püüdnud maksimaalselt arvestada kogukonna arvamuse ning initsiatiividega, kuid kindlasti annab kaasava eelarve protsess lisaks täiendavat teadmist sellest, mis linnarahval südamel on. See omakorda aitab tulevaste aastate plaane paremini sättida,“ sõnas linnapea Anti Allas.

Kaasava eelarve protsessi alustatakse ideekorjega. „Kõikidel linnakodanikel on õigus pakkuda välja idee, mis tema hinnangul oleks tarvis linnaruumis teha või kuidas kaasava eelarve raha muul moel kasutada. Arvestama peab idee pakkumisel, et huvitatud isikute ring oleks võimalikult suur, kuid võib välja pakkuda ka väikese huvigrupi idee, mis just nendele inimestele väga oluline on,“ selgitas linnapea. Idee lahendus peab olema kasutatav avalikult ja tasuta. Kindlasti saab idee rohkem hääli kui on lisatud piisavalt illustratiivset materjali fotode ja jooniste kujul.

Oluline on ka idee teostatavus ja eelarve. Linnavalitsuse eeldus on, et idee on võimalik ellu viia hiljemalt 2022. aasta lõpuks. Projekti eelarve võib ületada 20 000 eurot juhul kui esitajal on olemas kaasrahastajad. Eelarve peaks olema esitatud võimalikult detailselt, et otsustajad saaks veendumuse vahendite piisavusest.