Keskkonnatäht – Rõuge kooli kokad

Rõuge Põhikooli kokad Terje Laks, Mall Loos ja Külli Tuusis on viimased paar aastat viinud ellu üht väga huvitavat projekti - nimelt, Rõuge kooli mahetoidu algatust. Algatuse eesmärgiks on laste tervislikum toidulaud, mahetoodangu propageerimine ning seeläbi panustamine ka puhtamasse elukeskkonda.

Kokkade hoiakutest ja suhtumisest mahetoitu annab aimu nende kõigi hingega kaasatöötamine, kõrge motiveeritus ning soov sel alal järjest areneda.

Rõuge kooli kokad on samm-sammult võtnud kasutusele mahetoorainet ning praeguseks on üle 20% Rõuge kooli õpilastele pakutavast tavatoidust vahetatud maheda vastu. Peamiselt läbi kohaliku mahetoorme kasutamise ning keskkonnasäästlikuma praktikaga piloteerimise on Rõuge kooli kokad innustavaks eeskujuks teistele koolidele ning andnud kaaluka panuse piirkonna keskkonnahoidlikuma põllumajanduse arengusse.

Aasta sporditäht – Virve Tamm

Virve Tamm on Mõniste Kooli kehalise kasvatuse õpetaja olnud juba enam kui 40 aastat. Ta on elupõline spordihuviline ning tänu sellele spordipisikuga nakatanud sadu lapsi ja noori, lisaks ka täiskasvanuid. Virve tublist koolilaste juhendamisest annab tunnistust Mõniste koolimajas olev karikakapp, mis on karikatest pungil.

Lisaks tavapärasele spordile on Virve kaasategev ka Mõniste rahvatantsu segarühmas, kus ta teeb oma kergejalgsuse ja vastupidavusega silmad ette endast noorematele. Nii kooliõpilased kui ka kaaskodanikud peavad Virvet fantastiliseks inimeseks, kes on ihu ja hingega olnud Mõniste piirkonna spordivaldkonna eestvedaja ning hea kolleeg, kellega on alati hea koostööd teha.

Aasta tähtettevõtja – Umamuna OÜ

Umamuna OÜ tegevusi veavad eest Eevi ja Jaanus Venski. Tegu on töökate ja toimekate ettevõtjatega, kes on oma kanade jaoks koguaeg olemas. Kuid mitte ainult nemad - ettevõttega on tihedalt seotud ka Eevi ja Jaanuse laste pered. Töökas pere on teinud investeeringuid kaasaegsesse tehnikasse ning inventari, et toodang oleks võimalikult mahe ning kvaliteetne. Mahetootmine on tänapäeva põllumajanduses tõusev vajaduste põhine trend, millega on kaasa läinud ka Umamuna OÜ. Seda, et Umamuna toodangut teatakse ja hinnatakse, räägib enda eest juba fakt, et nende toodang on jõudnud Eesti suurimate toidukaupluste lettidele.

Tõusev täht – Nansen Palo

Nansen on Rõuge põhikooli 9. klassi õpilane. Väga laia silmaringiga, töökas, sihikindel ja sümpaatne noormees. Tal on suurepärased teadmised loodusainetes ning tema õppeedukus ja käitumine on olnud alati head ja väga head. Nansen on esindanud Rõuge kooli mitmetel olümpiaadidel ja võistlustel, ning saavutanud auhinnalisi kohti. Nansen on ka väga aktiivne sportlane. Kõige aktiivsemalt tegeleb Nansen orienteerumise ja suusatamisega, tulles mitmel aastal oma vanuseklassis maakonna meistriks. 2021. aastal kuulub Nansen Eesti orienteerumisjooksu ja suusaorienteerumise noorte- ja juunioridekoondise kandidaatide hulka.

Aasta täheke – Ralf Piirjõe