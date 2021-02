President tunnustas teenetemärkidega ka lõunaeestlasi

Valgetähe teenetemärgi V klassi saab teiste seas Valgamaal Pukas elav teatrikunstnik Esti Kittus. Kittus õppis Tartu Kunstikoolis, lõpetas Tartu õhtukeskkooli ja teatrikunstnik-pedagoogi erialal Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi. Töötas kunstnikuna 1972–2003 teatris Vanemuine, aastast 2004 on ta Otepää vallas asuva Puka kunstikooli juht.

Sama aumärgi saab ka ajakirjanik ja poliitik Igor Taro. Taro on lõpetanud Võru gümnaasiumi ja ajakirjanduse erialal Lomonossovi-nimelise Moskva Riikliku Ülikooli. On töötanud SL Õhtulehe Moskva korrespondendi, ajalehe Postimees välisuudiste toimetajana ja ajalehe Setomaa toimetajana. Aastatel 2010-2015 oli ta Eesti Rahvusringhäälingu Võru- ja Põlvamaa korrespondent, aastatel 2016-2017 Põlva maavanem. Praegu on ta kommunikatsiooniettevõtte Adverbum omanik ja Põlva vallavolikogu liige.

Veel saab Valgetähe teenetemärgi V klassi Setomaa muusik, pärimuskultuuri hoidja ja edendaja Ain Raal. Ta õpetab pillimängu ja on juba 18 aastat korraldanud Rikka Ivvani pillilaagrit.

Valgetähe teenetemärgi V klassi saab ka Võrumaalt Sõmerpalust pärit Eesti edukaim krossisõitja Tanel Leok. Äsja lõppenud sportlaskarjääri jooksul osales Leok 530 MM-etapil, saades kolm etapivõitu. Samuti võistles ta rekordilised 19 korda meeskondlikel maailmameistrivõistlustel. Tema innustusel on Eestis kasvanud uus põlvkond noori krossisõitjaid. Leok on korraldanud ka endanimelisi heategevuskrosse, et toetada liikumispuudega lapsi.

Samasuguse tunnustuse saab ka kirglik spordimees Ain-Ivar Tupp. Tupp on spordiklubi Haanja Rattamaratonid MTÜ juhatuse liige. Samuti on ta spordielu edendaja ja spordivõistluste korraldaja Lõuna-Eestis olnud juba 20 aastat.

Veel saab Valgetähe V klassi teenetemärgi Lauri Sommer – kirjanik, kirjandusteadlane ja muusik. Ta on kirjutanud hulgaliselt artikleid, esseid, proosapalasid, raadiosaateid ja tõlkeid ning autobiograafilised Võrumaa-ainelised raamatud „Räestu raamat“ ja „Sealpool sood“. Koos plaadifirmaga Õunaviks on Sommer teinud viis ansambli Kago plaati.

Valgetähe V klassi teenetemärgi saab ka Tarmo Hõbe – Valgamaalt pärit rallispordi edendaja. Kümne aasta jooksul on ta korraldanud Balitkumi suurimat rallivõistlust Rally Estonia, mis on andnud märkimisväärse panuse rallispordi edendamisse ning kohaliku piirkonna majandusse.

Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi saab Cathlen Haugas, kes on Võrumaal asuva Urvaste põhikooli õpetaja. Õpetab muusikat oma kooli erivajadustega õpilastele ja on ise välja töötanud vajaliku metoodika.

Kotkaristi V klassi teenetemärgi saab aga Elar Sarik, kes on piirkonnapolitseinik politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuris. 20 PPAs teenitud aasta jooksul on ta tavapäraste töökohustuste kõrval panustanud erinevatesse vabatahtlikesse projektidesse ja ennetustöösse. Muu hulgas on Sarik tegelenud projektiga „Tunnen, tean ja oskan“, et suurendada Võrumaa koolieelikute teadlikkust erinevates ohusituatsioonides. Sarik on ka Võru raudteejaama küüditamisohvrite memoriaali idee autor ja Vabadussõja mälestuse hoidja.