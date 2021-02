Valgast pärit Tarmo Hõbe on üks Rally Estonia korraldajatest ja ellukutsujatest. Mehe sõnul teadsid nad juba mõnda aega, et tunnustus saabub. «Aga kui kõne Vabariigi Presidendi kantseleist tuli, siis võttis ikka tummaks. Ei osanud tükk aega ühtegi sõna öelda. Meil on kogu aeg mingid enda unistused ja eesmärgid olnud. Ei ole seda kunagi teinud otseselt sellepärast, et saada tunnustatud või teenetemärki. Aga loomulikult, kui tunnustus tuleb ja veel nii kõrgel tasemel on tunnustatud rallisporti, siis on loomulikult väga hea meel.»