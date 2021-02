Eesti staažikaim varjupaigakass leidis uue kodu

MTÜ üldjuhi Triinu Priksi kinnitusel on kampaania on läinud väga hästi ja tähelepanu varjupaikadele jagunud palju.

"Uue kodu on tänase seisuga leidnud 58 kassi, neist 9 Valga ja 4 Võru varjupaigast," rääkis Priks teisipäeval. "Kõige suurem rõõm on see, et uue kodu leidis meie kampaania reklaamnägu ja kõige pikemalt varjupaigas olnud kass Reena, kes ootas Valga varjupaigas uut kodu 944 päeva."