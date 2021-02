Mulgi labürindi avamisel võttis sõna Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, kellelt tuli idee labürindi loomiseks. „Kui lumelinnad on juba tavapärased nähtused linnaruumis, siis lumest tehtud Mulgi labürint on midagi erilisemat – sobiv kingitus Eesti Vabariigi 103. sünnipäevaks Tõrva poolt!“ sõnas Ruusmann. „Kui suvel oli meil Tõrvas pilke püüdmas liivaskulptuur Mulgi näkk, praegu tervitavad ringristmikul möödujaid Mulgi lumememmed, siis jääskulptuur on sedapuhku saanud inspiratsiooni Mulgi mehest.“